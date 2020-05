Quattro fra le serie più seguite degli ultimi anni stanno per tornare con nuovi episodi. Nonostante le inevitabili difficoltà a causa dello stop alle riprese, alcune serie potrebbero tornare sul piccolo schermo entro fine anno: mentre attendiamo l’annuncio ufficiale di Netflix, vediamo cosa attenderci dalle nuove stagioni di Elite, Riverdale e Suburra.

Da questo momento in poi potrebbero esserci SPOILER, quindi massima attenzione nella consultazione.

Netflix, tornano queste serie con tantissime novità

Partiamo da Elite 3, che ha visto il suo ritorno sul piccolo schermo lo scorso venerdì 13 marzo. Come preannunciato già dal 10 gennaio, la serie TV ambientata nella scuola di Las Encinas vede in questa nuova stagione un colpo di scena con l’uccisione di Marina, una delle studentesse. L’avvenimento fa scattare la caccia all’omicida, ma nonostante i primi sospetti siano rivolti verso Polo, la morte di quest’ultimo complica ulteriormente la vicenda, facendo comprendere che sotto si nasconde ben altro.

Restando sul filone delle avventure liceali, non possiamo che citare anche Riverdale 4, che è tornato con le nuove puntate lo scorso 9 ottobre, ma di cui non si conosce ancora la data di uscita in Italia. Potrebbe però non mancare molto, stando alle ultime indiscrezioni, benché l’emergenza coronavirus abbia interrotto la produzione e i doppiaggi.

Passando a tutt’altro genere, dobbiamo necessariamente citare Suburra 3 con la sua ultima, grande stagione. Le riprese dovrebbero ormai essere terminate, ma la messa in onda potrebbe non arrivare prima della fine di quest’anno. Ciò costringerà i fan a restare ancora per un po’ con il fiato sospeso prima di ottenere le risposte tanto attese sul destino dei propri beniamini.