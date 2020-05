WhatsApp per Android sta per aggiungere una nuova utile funzione per gli utenti. L’app in versione beta ci dà l’opportunità di assistere alle funzionalità che sono in sviluppo; le beta precedenti di WhatsApp hanno messo in mostra suggerimenti per il supporto multi-dispositivo, messaggi in scadenza, condivisione di storie su Facebook e adesivi. Una beta precedente aveva anche individuato suggerimenti per il supporto del codice QR per i profili. Ora, quest’ultima funzione sembra essere arrivata ufficialmente.

Come riportato da WABetaInfo, WhatsApp per Android Beta v2.20.171 offre supporto per i codici QR per i profili utente. Questa modifica è in realtà un aggiornamento sul lato server, ma è necessario avere questa versione per ricevere la funzione. Come ci si può aspettare, gli utenti ottengono il proprio codice QR personale che possono condividere con altri utenti per iniziare subito a chattare.

WhatsApp, l’update beta porta una nuova funzionalità

Poiché WhatsApp è legato ai numeri di telefono, l’aggiunta di un numero di contatto è sufficiente per aggiungere un contatto all’elenco dei contatti di WhatsApp. Per controllare il tuo codice QR personale, devi accedere alle Impostazioni di WhatsApp e fare clic sull’icona del codice QR vicino alle informazioni del tuo profilo. Questo apre una nuova pagina all’interno dell’app: nella prima scheda puoi visualizzare il tuo codice QR e nella seconda scheda puoi scansionare i codici QR da altri.

C’è anche la possiblità di selezionare le immagini dalla rubrica per scansionare un codice salvato in precedenza. Se necessario, puoi anche revocare il tuo codice QR per impedire che il tuo numero venga ulteriormente condiviso. Come accennato, questa funzione è attualmente disponibile nell’ultima versione all’interno del ramo beta di WhatsApp per Android.

Non si sa quando la funzione sarà disponibile per tutti.