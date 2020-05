È da diverse settimane che non arrivano rumors o indiscrezioni su dei nuovi smartphone dell’azienda taiwanese Asus. Eppure, nel corso delle ultime ore sono arrivate delle notizie molto interessanti. Secondo quanto trapelato online, infatti, l’azienda potrebbe presentare fra non molto tempo i nuovi Asus Zenfone 7 e Asus ROG Phone 3.

Asus quasi pronta ad annunciare i suoi nuovi flagship

Stando a quanto riportato qualche ora fa su Commercial Times, l’azienda taiwanese potrebbe annunciare durante il mese di luglio o addirittura prima ben due nuovi smartphone di fascia alta che, come già accennato, saranno i nuovi Asus Zenfone 7 e Asus ROG Phone 3. Di quest’ultimo dispositivo era già trapelata online qualche informazione. Qualche giorno fa, infatti, il prossimo gaming phone di Asus aveva ricevuto la certificazione dell’ente Wi-Fi Alliance ed era inoltre stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench.

Secondo quanto riportato sulla certificazione Wi-Fi e sul portale di benchmark, questo nuovo Asus ROG Phone 3 sarà alimentato ovviamente dal potente processore Snapdragon 865 di Qualcomm. Come già detto, infatti, si tratta di un potente smartphone pensato per il gaming e dotato di alcune caratteristiche e gadget particolari pensati proprio per le lunghe sessioni di gaming.

Per quanto riguarda il prossimo Asus Zenfone 7, non si sa ancora nulla né riguardo alla possibile scheda tecnica né riguardo al suo possibile design. Se anche l’azienda taiwanese dovesse decidere di seguire le orme delle sue rivali, allora possiamo immaginare che questo device avrà un numero elevato di fotocamere posteriori (almeno quattro sensori fotografici). Per quanto riguarda il display, poi, possiamo tranquillamente aspettarci la presenza di un elevato refresh rate e potremmo anche trovare i bordi del pannello leggermente curvi. Staremo a vedere se arriveranno notizie nel corso delle prossime settimane.