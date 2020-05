Nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone di fascia medio-bassa si è aggiunto al vasto catalogo di prodotti targati Huawei. Nello specifico, stiamo parlando del nuovo Huawei Y8p che, al momento, è approdato ufficialmente per il mercato russo.

Huawei Y8p ufficiale: ecco le caratteristiche

Questo nuovo device entry-level del produttore cinese ci ricorda vagamente qualche altro device che abbiamo avuto modo di vedere in passato. Il nuovo Huawei Y8p, infatti, sembra essere sostanzialmente una versione re-branded per il mercato europeo dello scorso Huawei Enjoy 10s. Il design e la scheda tecnica sono di fatto uguali fra i due dispositivi.

Come display troviamo un pannello OLED (una caratteristica rara da trovare in questa fascia di prezzo) e al suo interno è integrato un sensore biometrico per lo sblocco. Lo schermo ha una diagonale pari a 6.3 pollici e ha una risoluzione pari al FullHD+. Possiamo inoltre notare come sia presente un piccolo notch a goccia centrale dove è collocata una fotocamera anteriore per i selfie da 16 megapixel.

Posteriormente, troviamo tre fotocamere posteriori poste a semaforo sulla scocca. Nello specifico, troviamo i già noti sensori fotografici da 48+8+2 megapixel. Sotto la scocca troviamo il noto processore dell’azienda, cioè il SoC HiSilicon Kirin 710F, mentre come memoria interna abbiamo 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La versione del software è Android 10 e, come è facile immaginare, non sono presenti le Google Apps.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei Y8p sarà disponibile all’acquisto per il mercato russo nelle colorazioni Midnight Black e Breathing Crystal a partire dal prossimo 29 maggio ad un prezzo di circa 245€ al cambio.