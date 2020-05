Si comincia a parlare di un nuovo smartphone targato Huawei con supporto al 5G. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Huawei Enjoy Z 5G. Questo device, secondo una immagine teaser ufficiale trapelata online, farà il suo debutto ufficiale il prossimo 24 maggio.

Huawei Enjoy Z arriverà a breve con supporto al 5G

Qualche giorno fa sono arrivate le prime informazioni su un nuovo smartphone della serie Enjoy di Huawei, ovvero il nuovo Huawei Enjoy 20 Plus. Questo device apparterrà alla fascia medio-alta del mercato e sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 800. Come già accennato, però, il produttore cinese presenterà anche altri dispositivi appartenenti a questa serie di device.

Lo smartphone in questione si chiamerà Huawei Enjoy Z 5G e quest’ultimo è apparso online una prima immagine teaser ufficiale. Da questa immagine è visibile parzialmente lo smartphone. Nello specifico, quello che si riesce a vedere dal teaser è la presenza di una backcover con dei bordi curvi.

Al momento non conosciamo altro di questo device. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete questo device sarà una versione re-branded del prossimo Honor X10. Quest’ultimo sarà uno smartphone sarà caratterizzato da un display IPS LCD con una diagonale da 6.63 pollici in risoluzione FullHD+. Una caratteristica di rilievo sarà la presenza di un refresh rate pari a 90Hz. Come comparto fotografico, invece, è prevista la presenza di una tripla fotocamera posteriore con dei sensori fotografici rispettivamente da 40+8+2 megapixel. Come processore, infine, ci sarà il nuovo SoC medio di gamma di Huawei con supporto al 5G, cioè il SoC HiSilicon Kirin 820.