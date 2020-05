Samsung ha realizzato il kit di pulizia per la casa perfetto, che si compone di una nuova scopa elettrica senza fili Jet ed un rivoluzionario sistema per lo smaltimento della polvere e dello sporco domestico, la Clean Station. Compatibile con tutti i prodotti della gamma Samsung Jet, la Clean Station aspira rapidamente il contenuto della scopa elettrica ed è dotata di un sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli che intrappola il 99,999% degli allergeni e delle polveri sottili. Così facendo, viene evitata la dispersione della polvere nell’ambiente.

La Clean Station è dotata di una struttura ermetica che impedisce alla polvere di fuoriuscire e riduce di quattrocento volte la dispersione di micro-particelle di sporco nell’aria. Grazie alla tecnologia Air Pulse, invece, il dispositivo riesce ad aspirare anche lo sporco più ostinato. Tutta la polvere viene poi raccolta all’interno di un sacchetto da sostituire ogni due o tre mesi circa.

Samsung presenta le nuove scope elettriche Jet

Oltre alla Clean Station, Samsung ha presentato anche le nuove scope elettriche Jet 75 e Jet 70. Anch’esse sono dotate del sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli, che cattura il 99,999% delle polveri e degli allergeni. Il motore Digital Inverter ha una potenza d’aspirazione di 200W, mentre la batteria removibile assicura la massima potenza per un’ora di pulizia.

Samsung Jet dispone anche di numerosi accessori e spazzole, tra cui il Lavapavimenti. Questo, incluso nel modello top di gamma ed acquistabile a parte per gli altri prodotti, può essere utilizzato con dei panni umidificati o dei panni in microfibra riutilizzabili per lavare il pavimento o lucidare il parquet. E’ anche presente un display digitale che mostra alcune informazioni importanti, come il livello di potenza utilizzato o l’eventuale presenza di problemi. La stazione di ricarica 2-in-1 delle nuove scope elettriche può essere montata a parete o collocata in orizzontale su una mensola.

I nuovi prodotti dell’ecosistema Samsung saranno in offerta sull’e-commerce dell’azienda fino al prossimo 24 maggio.