Nuove puntate in arrivo su Netflix di Stranger Things, Tredici e You, o almeno così pensavano gli utenti. Purtroppo il Coronavirus ha bloccato gran parte delle riprese del mondo cinematografico e tutte le serie televisive che sarebbero dovute uscire a breve.

Fortunatamente ci sono delle novità che riguardano le serie televisive citate ad inizio paragrafo. Ecco tutti i dettagli qui di seguito.

Stranger Things, Tredici e You presto su Netflix: ecco le novità a riguardo

Sulla piattaforma di streaming online Netflix sono disponibili le tre stagioni della serie televisiva Tredici ed è previsto un aggiornamento di catalogo molto presto per introdurre anche la tanto attesa quarta e ultima stagione. Secondo quanto comunicato negli ultimi giorni, l’arrivo è previsto in prima visione e in esclusiva sulla piattaforma di streaming online il 5 Giugno.

Numerosi utenti che usufruiscono del servizio della piattaforma non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende che coinvolgono i personaggi di Stranger Things. Il trailer della quarta stagione ha decisamente rivelato qualche dettaglio in più come, ad esempio, Jim Hopper che aspetta di essere salvato dai suoi amici. Per quanto riguarda la data d’uscita ufficiale, non ci sono comunicazioni ufficiali anche se secondo alcune voci da corridoio l’uscita è prevista per il mese di Luglio.

In tanti aspettano l’arrivo della terza stagione di You, serie televisiva famosa soprattutto per il protagonista Penn Badgley, attore che ha riscosso un successo incredibile con l’interpretazione del personaggio Dan Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl. Secondo le ultime comunicazioni l’arrivo è previsto nel mese di Dicembre, ma l’arrivo del Coronavirus potrebbe rimandata la data d’uscita di qualche mese visto che le riprese sono momentaneamente ferme.