Riparte una nuova operazione Passa a TIM attraverso cui si concede una tariffa best buy dal costo di soli 7 euro al mese. Visti i suoi contenuti ha tutte le carte in regola per mettere alle strette Iliad. Nel pacchetto sono inclusi 50 Giga di navigazione Internet 4G LTE fino a 1560 Mbps e tutta una serie di altri servizi accessori. Ecco in cosa consiste la tariffa.

TIM Seven Super GO

Molti clienti la conoscono come TIM Super Seven GO ed è la promozione a prezzo tondo che offre un gran numero di Giga al mese oltre che chiamate illimitate già previste senza scatto o costi aggiuntivi verso fissi e mobili in tutta Italia ed Europa.

Si prefigge lo scopo di allentare la presa del rivale Iliad che con la sua “Giga 50” sta facendo sold-out di utenti. Ad essere coinvolti nell’iniziativa sono i clienti WindTre la cui SIM ha un seriale con iniziali 893988. Si parla dunque dei clienti del nuovo brand WindTre attivi dal 16 marzo 2020 oppure ex Wind ancora attivi.

Il costo mensile è basso mentre per l’attivazione servono 12 euro oltre il costo una tantum della SIM pari a 10 euro salvo eventuali promo locali. Inizialmente la tariffa prevede solo 1000 minuti e 3 Giga di traffico Internet. Con il bonus Giga si ottengono altri 47 GB di traffico dati ed i minuti senza limiti con opzione +Minuti Illimitati Free.

La nuova offerta TIM è di tipo ricaricabile e non prevede l’uso degli SMS inclusi. Il traffico voce è valido su tutto il territorio UE mentre per i dati mobili ci si attiene al limite mensile dei 5 Giga come stabilito dalla regolamentazione per il roaming 2020. L’offerta prevede anche l’uso della modalità hotspot per la navigazione gratuita condivisa.