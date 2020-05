Iliad sfida tutti: la Giga 50 è disponibile con una grande novità

Iliad è quel gestore che tutti gli utenti in consciamente aspettavano, visto che da quando è arrivato c’è stato un vero e proprio boom di sottoscrizioni. La promozione del gestore durante i primi tempi ma anche ora, andavano via come il pane e questo ha consentito al declino di alcune realtà già affermate. Questo però adesso stanno provando in tutti i modi a risalire per recuperare i propri utenti scappati via, e per questo Iliad vuole difendersi.

Sono tante le qualità di questo gestore, il quale consente di non avere più costi nascosti, vincoli o magari restrizioni. Non ci sono infatti i cambi di tariffe o brutte sorprese per gli utenti che sottoscrivono una promozione di Iliad.

Iliad: l’offerta migliore ancora disponibile sul sito ufficiale e con una novità molto desiderata

All’interno della Giga 50 gli utenti possono trovare davvero tutto. Ci sono infatti minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi

in Europa e fissi e mobili in USA, Canada), SMS senza limiti verso fissi e mobili in Italia, e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.

Tutti gli utenti inoltre potranno beneficiare finalmente di una soglia più alta di giga in roaming quando si trovano all’estero: ci sono adesso ben 4GB disponibili. Il prezzo della promozione consiste in soli 7,99 € al mese per sempre.

Con l’offerta iliad, hai i minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse e servizi inclusi gratuiti.