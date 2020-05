Ultimamente la competizione esistente tra Edge e Google Chrome, ha fatto sì che i due browser apportassero sempre più aggiornamenti, migliorandone così le prestazioni. Il prossimo aggiornamento di Windows 10, infatti, dovrebbe introdurre dei miglioramenti per Google Chrome.

Di recente sono stati migliorati in Chrome le aree accessibilità e batteria, ora gli sviluppatori vogliono integrare la piattaforma con il Centro Notifiche del sistema operativo di Microsoft nella miglior maniera possibile. Ci sono quindi alcuni problemi che riguardano le notifiche di Google Chrome, ma questo aggiornamento sembra che li risolva.

Windows 10: i vecchi PC saranno velocizzati

La conferma di questa notizia arriva da un ingegnere di Edge e da Microsoft. I due avrebbero fatto un riferimento diretto all’update di Maggio 2020 (Windows Update May 2020) di Windows 10. L’update a quanto pare renderà anche i vecchi PC più veloci.

La prossima versione di Windows 10 potrà gestire i picchi di utilizzo del PC quando Windows Search indicizza il sistema. In questo modo dovrebbe ridursi il carico sulla CPU e sul disco. Chi noterà maggiormente il cambiamento saranno i possessori di un disco rigido meccanico (HDD). Chi possiede un SSD noterà un cambiamento meno rilevante. Search si fermerà quando si trasferiscono o si eliminano file, così non ci sarà carico sul disco meccanico.

Gli sviluppatori potranno usare il May 2020 Update non prima del 12 maggio. Il pubblico potrà utilizzare l’update dal 28 maggio in poi. L’utilizzo avverrà dopo un lavoro di finitura di Microsoft, che è già in atto. A questo punto Microsoft sembra che non voglia più sbagliare.