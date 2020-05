La festa della mamma si avvicina, ed alcune aziende hanno deciso di lanciare alcune promozioni pensate esclusivamente per questa occasione. Tra queste, anche HONOR, che sul suo store Online – HiHonor – ha allestito una serie di promozioni che saranno valide dal 6 all’8 maggio.

HONOR, le offerte disponibili per la festa della mamma

Anzitutto, un regalo perfetto per le mamme sportive e sempre in movimento: l’HONOR Magic Watch 2, con quindici modalità di allenamento, monitoraggio del battito cardiaco, del sonno, del livello di ossigeno nel sangue e del ciclo mestruale. Lo sportwatch è in offerta al prezzo di 149,90 euro su HiHonor. La variante più chic Agate Gold è invece in offerta al prezzo di 179,90 euro.

Chi acquisterà su Amazon, entro il 14 maggio, un prodotto della HONOR Magic Watch Series con l’aggiunta di €1,00 ha in regalo gli auricolari HONOR Sport Bluetooth.

Per le mamme che hanno bisogno di un nuovo smartphone, HONOR propone in offerta il suo HONOR 20e, dal design cool ed accattivante. Il dispositivo è dotato di uno schermo da 6,21 pollici e di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 24 MP, in grado di effettuare selfie in modalità beauty e scatti in notturna. HONOR 20e sarà disponibile al prezzo di 149,90 euro.

In alternativa, è possibile acquistare uno degli smartphone della serie 20. Nello specifico, HONOR 20 Pro sarà in offerta al prezzo di 369 euro; HONOR 20 sarà in offerta al prezzo di 269 euro; e HONOR 20 Lite sarà in offerta al prezzo di 159 euro.

Infine, ma non meno importante, per le mamme amanti della musica HONOR propone i nuovissimi HONOR Magic Earbuds, auricolari True Wireless Stereo con tecnologia di cancellazione attiva del rumore e una incredibile qualità del suono. Gli auricolari sono in offerta al prezzo di 79,90 euro.