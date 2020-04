In occasione del lancio di HiHonor, il nuovo Shop online che HONOR ha messo a punto per consentire agli utenti di acquistare i prodotti del suo ecosistema comodamente da casa, avendo la possibilità di usufruire di vantaggiose offerte e promozioni, l’azienda ha anche presentato l’ultimo smartphone della famiglia HONOR 20: HONOR 20e.

HONOR 20e in offerta ad un prezzo speciale sullo store online HiHonor

HONOR 20e è un eccellente smartphone in rapporto qualità-prezzo, dotato di un buon comparto hardware, molto avanzato soprattutto dal punto di vista multimediale, funzionalità smart ed un prezzo estremamente competitivo. Il dispositivo è dotato di un display da 6,21 pollici con notch a goccia e bordi sottili. Sul retro, HONOR 20e incorpora diversi strati di colore riflettente, che creano dei bellissimi giochi di luce.

Lo smartphone è alimentato dal SoC proprietario Kirin 710F con quattro grandi core A73 con potenza di elaborazione a 12 nm, che permette ad HONOR 20e di raggiungere grandi prestazioni, sia durante le sessioni di gaming, sia per il più semplice uso di app Social e di messaggistica. Vero e proprio punto di forza del dispositivo è il suo comparto fotografico.

HONOR 20e è dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 24 MP, grandangolare da 8 MP ed un teleobiettivo da 2 MP con un software per gli scatti notturni. La fotocamera è in grado di realizzare dei buoni scatti in qualsiasi condizione di luce, regalando immagini nitide e dettagliate, con poco rumore. Grazie alla funzione AI anti-shake, poi, è possibile effettuare scatti notturni nitidi e riprese video stabili anche con mani tremolanti. Ottima anche la fotocamera frontale, che garantisce selfie perfetti grazie alla modalità ritratto e la modalità bellezza naturale.

HONOR 20e è disponibile sull’e-commerce HiHonor al prezzo di €179. Per celebrarne l’uscita, è ora in al prezzo di €159,90. Questo è l’ultimo giorno per poter usufruire di questa offerta, dopodiché lo smartphone tornerà al suo prezzo di listino originario. Questa, tuttavia, non è l’unica offerta attiva su HiHonor. Consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo per scoprire altre vantaggiose offerte e promozioni HONOR.