HONOR ha lanciato i suoi primi auricolari True Wireless Stereo, gli HONOR Magic Earbuds. Disponibili nelle colorazioni Pearl White e Robin Egg Blue, gli auricolari HONOR adottano un design trapezoidale che garantisce un maggiore comfort e stabilità, mentre i cuscinetti in silicone di tre diverse misure permettono all’auricolare di adattarsi facilmente ad ogni tipo di orecchio.

Ciascun auricolare pesa solo 5,5 grammi. La custodia di ricarica, invece, ha un peso pari a 51 grammi. Il tutto rende gli HONOR Magic Earbuds perfetti per essere portati con sé, in borsa o in tasca. Gli auricolari sono dotati di tecnologia ibrida di cancellazione del rumore: questa utilizza due microfoni, un microfono feedforward, che cattura e blocca i rumori dell’ambiente, ed un microfono di feedback che annulla ulteriormente i suoni indesiderati nelle orecchie, per un’esperienza audio senza interferenze.

HONOR Magic Earbus, altre caratteristiche e prezzi

Gli HONOR Magic Earbuds sono anche dotati di un sistema di riduzione del rumore a triplo microfono che garantisce una qualità di chiamata a dir poco eccezionale. Ogni auricolare ha tre microfoni al silicio Micro-Electro-Mechanical System: due microfoni esterni che incanalano la voce bloccando i rumori di fondo, e un microfono interno che capta il suono direttamente dall’orecchio prima che possa essere contaminato da qualsiasi rumore esterno.

Gli auricolari supportano, inoltre, i comandi touch. E’ dunque possibile controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate telefoniche o attivare/disattivare la cancellazione attiva del rumore semplicemente toccando due volte sulla testina dell’auricolare. Queste scorciatoie possono poi essere personalizzate dall’app HUAWEI AI Life, in modo da creare una propria tipologia di esperienza. Chi è in possesso di uno smartphone HUAWEI o HONOR con EMUI 10.0 può poi usufruire della finestra pop-up che consentirà un accoppiamento istantaneo ed automatico con il proprio dispositivo.

HONOR Magic Earbuds sono disponibili a partire da oggi su HiHonor al prezzo di €99.90. Fino al 13 maggio, sarà possibile acquistarli in offerta al prezzo di €79.90 con un coupon di €20 che può essere scaricato direttamente dal sito.