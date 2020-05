Grazie all’avanzamento tecnologico degli ultimi anni, il settore automobilistico è riuscito a fare enormi passi in avanti verso il trasporto eco-sostenibile. Come ben sappiamo, infatti, ad oggi sono molteplici le aziende del settore che hanno iniziato ad investire svariati miliardi di dollari sulle vetture elettriche. Nonostante ciò, però, a quanto pare i consumatori non sono ancora convinti dell’efficienza di questa tecnologia.

I dubbi maggiormente suscitati dagli automobilisti, quindi, sono principalmente legati alle batterie. Purtroppo, ad oggi, non ci sono ancora certezze in merito alla sostituzione e allo smaltimento dei pacchi batteria completamente esausti. Nonostante non esisti una soluzione definitiva al problema, a quanto pare alcuni ricercatori Cinesi hanno scovato una possibile opzione. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli. Auto elettriche: ecco il futuro delle batterie sostituibili Sul web, ormai, sono molteplici le discussioni legate alla sostituzione e allo smaltimento di pacchi batteria montati sulle automobili elettriche. Purtroppo, come accennato precedentemente, ad oggi non esiste una soluzione valida al problema ma, a quanto pare, ci siamo molto vicini. Un gruppo di ricercatori Cinesi, finanziati dallo stesso Governo, ha infatti sviluppato un progetto per estrarre e sostituire, in maniera semplice e veloce, i pacchi batterie completamente esausti. Nel progetto presentato dai ricercatori, inoltre, è presente un piano innovativo per smaltire le batterie sostitute con 0 impatti sull’ambiente. Ben presto, quindi, arriveranno sul mercato le prime vetture elettriche sulle quali sarà possibile sostituire le batterie datate, il che semplificherà di gran lunga la vita di milioni e milioni di automobilisti. Restate connessi per ulteriori novità a riguardo.