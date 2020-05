Nel corso delle ultime settimane, a causa dell’emergenza Covid-19, l’intera rete internet mondiale è stata presa d’assalto da oltre 3 miliardi di persone, costrette a restare in casa per evitare il contagio. L’enorme affluenza degli utenti ha quindi causato parecchi disservizi distribuiti in tutto il globo. Non sono mancati i problemi anche in Italia dove, ad oggi, le modalità per accedere al mondo del web sono esclusivamente due: sfruttando la rete domestica ADSL/Fibra, oppure attraverso la rete mobile 3G, 4G e 5G.

A quanto pare, però, ad oggi esiste anche una terza opzione non molto comune, ovvero Internet Satellitare. Proprio come accade da anni per il segnale televisivo, grazie alle più recenti tecnologie è possibile cattuare il segnale, attraverso degli appositi dispositivi, direttamente dalle stazioni che orbitano nell’atmosfera terrestre. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.