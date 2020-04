Vodafone, le offerte possono essere considerate veramente allettanti e quasi superiori alle più rosee aspettative di coloro che, al giorno d’oggi almeno, si ritroverebbero a cercare di cambiare operatore telefonico proveniendo da una realtà del calibro di un MVNO o più semplicemente di Iliad.

La Special 50 Digital Edition è la promozione da battere sotto ogni specifico punto di vista, il consumatore si ritrova infatti ad avere la possibilità di richiedere l’accesso a 50 giga di traffico dati, alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da utilizzare verso ogni operatore telefonico, per finire poi con SMS illimitati da poter inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

Tutto questo richiede il versamento di un contributo pari a soli 7 euro al mese, in tal modo il consumatore si ritroverà a pagare un canone veramente ridottissimo, sempre e soltanto tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Ricordiamo, inoltre, essere completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare comunque che si potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover pagare alcun tipo di penale.

Passa a Vodafone: la promozione che riserva grandi contenuti

L’attivazione della promozione, ad ogni modo, risulta essere riservato in via esclusiva ad una ristretta cerchia di consumatori sul territorio; in particolare potrà essere richiesta dai soli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale, con portabilità obbligatoria del numero originario.

I costi iniziali da sostenere corrisponderanno esattamente a 10 euro, da versare una volta soltanto per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui sarà obbligatorio richiedere la portabilità.