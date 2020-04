Vodafone ha le migliori offerte del momento: si arriva a 50GB

È inutile girarci intorno: se volete la qualità miste ad altre caratteristiche importanti per la telefonia mobile, Vodafone è la soluzione che fa per voi. Il gestore anglosassone è infatti il primo in Europa proprio in merito alla qualità, anche se la quantità dei contenuti è nettamente migliorata.

Molti sono i gestori che provano a rubare utenti a Vodafone, spesso colpevole secondo qualcuno di avere prezzi troppo alti rispetto alla media. In molti però sono ben contenti di pagare quel poco in più pur di non avere problemi di connessione. Non è infatti un mistero che la rete di Vodafone sia quella più estesa in giro per il vecchio continente. Iliad sembra però essere il bersaglio che il colosso si è prefissato, visto che gli ha rubato tantissimi utenti. Proprio per questo sono ritornate tre offerte che in molti ricordano molto bene.

Vodafone, ecco le tre offerte migliori che potevate desiderare per un rientro

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB