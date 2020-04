Euronics torna a farsi sentire grazie ad un ottimo volantino presentato direttamente nei negozi “La Via lattea” fino al 6 maggio 2020, tantissimi sono i prodotti effettivamente acquistabili con un esborso pressoché minimo, almeno rispetto al listino di partenza.

Con la quarantena obbligatoria, anche le modalità d’acquisto della tecnologia sono cambiate radicalmente, gli utenti che opteranno per il completamento della compravendita, non potranno recarsi in negozio come i mesi scorsi (tranne rari casi). Per completare il tutto sarà necessario prenotare il prodotto tramite una chiamata telefonica, via WhatsApp o il sito ufficiale del socio, per poi richiedere la consegna presso la propria abitazione. Ad ogni modo non temete, i metodi di pagamento accettati restano sempre gli stessi, con l’aggiunta del bonifico bancario anticipato.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e le nuove offerte speciali, li trovate sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: questi sono i prezzi migliori del periodo

L’attenzione al risparmio da parte di Euronics parte direttamente dal mondo degli smartphone, l’utente potrà infatti scegliere tra Xiaomi Mi Note 10 a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 7 a 149 euro, LG K50s a 169 euro, LG K40s a 129 euro, LG K20 a 99 euro, LG Q60 a 149 euro, Huawei P40 Lite a 299 euro, Huawei P40 Pro a 1049 euro, Huawei P30 Pro a 599 euro, Huawei Nova 5T a 349 euro, Huawei Y5 2019 a 109 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Motorola One Macro a 159 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro e tantissimi altri ancora.

Il risparmio è notevole sotto ogni punto di vista, ma non potendo riassumere i singoli sconti direttamente nel nostro articolo, non possiamo che elencare le pagine del volantino Euronics qui sotto.