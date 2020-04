La casa di carta è sbarcata sulla piattaforma di streaming Netflix con la quarta stagione lo scorso 3 aprile intrattenendo tutti gli utenti in questa situazione molto particolare causata dal Coronavirus. In tantissimi hanno completamente divorato l’intera stagione in pochissime ore e ora attendono ansiosamente l’arrivo della quinta visto il finale di stagione.

La casa di carta 5 e 6: ecco le novità sui prossimi episodi

Bluper, un noto sito web spagnolo, ha annunciato ai fan della serie televisiva il rinnovamento per una quinta e sesta parte lanciati, però, in periodi differenti. La notizia comunque non è ancora confermata da nessuna fonte ufficiale, difatti, si attendono nuove comunicazioni a riguardo.

Con l’emergenza coronavirus molteplici produzioni cinematografiche sono sospese e, fra le tante, anche le riprese della quinta stagione de “La casa di carta” non sono iniziate, pertanto, non si può ancora ipotizzare una data d’uscita. Per quanto riguarda la trama anche in questo caso non si conoscono dettagli rilevanti anche se, secondo alcune voci da corridoio, sicuramente si incentrerà sulla fuga e sulla vendetta delle perdite, ma non faranno vedere altro.

Secondo altre ipotesi, invece, il personaggio dell’ispettore Alicia Sierra si schiererà con la banda perché collegata al personaggio di Berlino. Sempre le stesse voci, ipotizzano Berlino come padre del bambino che porta in grembo.

Comunque in entrambi i casi per il momento sono soltanto ipotesi in assenza di informazioni concrete.



Le ipotesi in rete sono numerose e diverse, ma per comunicazioni ufficiali non resta che attendere la fine di questa emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Anche Netflix potrebbe svelare qualche dettaglio in più nelle prossime settimane.