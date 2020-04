Nubia ha finalmente presentato ufficialmente in Cina il nuovissimo Nubia Play 5G. Lo smartphone appartiene alla fascia media ma è rivolto ad un target di giovani gamer che non vogliono rinunciare a giocare su mobile. Infatti, il device può vantare alcune soluzioni prese in prestito dal “cugino” RedMagic 5G, attualmente il re degli smartphone da gaming.

Il Nubia Play 5G conferma quasi tutti i rumor trapelati nel corso delle settimane. Infatti il device può vantare un display AMOLED da 6.65 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate a 144Hz. Il touch sampling rate è a 240Hz, come per il RedMagic 5G, ed inoltre non c’è nessun tipo di notch ad rovinare lo schermo, a conferma del forte orientamento da gaming del device.

Nubia Play 5G è il nuovo smartphone da gaming del brand

Il SoC scelto per lo smartphone è il Qualcomm Snapdragon 765G accompagnato dalla GPU Adreno 620 GPU. Per quanto riguarda le memorie invece troviamo RAM LPDDR4X e storage interno UFS 2.1. Le combinazioni di memoria disponibili sono tre e sono: 6/128GB, 8/128GB e 8/256GB.

La parte posteriore è caratterizzata da una cover in vetro con un effetto gradiente che forma un pattern a “X” su cui spicca la scritta 5G e il nuovo logo di Nubia.Il comparto fotografico è composto da quattro ottiche, di cui la principale è una Sony IMX582 da 48MP. A questa si affiancano una lente ultrawide da 8MP, una camera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale invece è da 16MP.

Considerando la natura da gaming, i due dorsali saranno completamente personalizzabili, come anticipato qualche giorno fa. Inoltre, il sistema di dissipazione combina una serie di elementi come il raffreddamento a liquido e fogli di graffite per tenere basse le temperature. Lato software, è possibile trovare la Nubia UI 8.0 basata su Android 10 e una batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Al momento non si conosce la disponibilità nel nostro Paese, ma si avranno maggiori dettagli nei prossimi gironi.