In queste ore, Nubia ha deciso di presentare il nuovo logo. Il cambiamento si è reso necessario per sottolineare maggiormente la vision aziendale e permettere una maggiore riconoscibilità del brand.

Il distacco dal logo precedente è molto evidente per il sub-brand di ZTE. Il nuovo logo si basa su due colori primari, il rosso utilizzato in risalto su sfondo bianco. Questa scelta, unita al nuovo font, permette alla scritta di risultare più brillante e definita. Infatti, Nubia ha abbandonato uno stile di tipo grafico in favore di un logo tipografico.

Il co-fondatore di Nubia, Wang Hui, ha confermato che il nuovo logo è più pulito, più definito e in generale più moderno. La scelta si è resa necessaria per avvicinare l’azienda ai giovani utenti, vero target di riferimento per il brand.

Infatti, insieme al logo, Nubia ha presentato la nuova vision aziendale. Il vecchio logo riportava anche la scritta “Nubia Smartphone” mentre adesso ci si vuole dedicare a tutto tondo al mondo tecnologico. Il focus è sempre la Generazione Z, quindi tutti gli utenti nativi digitali che utilizzano vari prodotti smart. Legare il proprio brand solo al settore smartphone sarebbe riduttivo e controproducente.

Per avere un confronto diretto, ecco il vecchio logo di Nubia:

Nel corso dei prossimi messi quindi possiamo aspettarci parecchie novità da parte del produttore che andranno ben oltre i classici smartphone. Arriveranno certamente gadget tech, prodotti smart per casa e ufficio e molto altro.

Tuttavia, al momento gli occhi sono tutti puntati sul lancio del nuovissimo smartphone da gaming RedMagic. Il 14 aprile il device sarà disponibile per i preordini con alcune offerte esclusive.