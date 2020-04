Nei giorni scorsi, OnePlus ha presentato al mondo la nuova famiglia di device. Dopo appena pochi giorni dal lancio, l’azienda ha comunicato i dati di vendita che lasciano a bocca aperta. In Cina, i due terminali hanno totalizzato oltre 100 milioni di Yuan, pari ad oltre 14 milioni di dollari. Questa cifra si riferisce esattamente al primo minuto in cui i terminali sono stati messi in vendita.

I prezzi in Cina partono da 3999 Yuan per OnePlus 8 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La variante con 12GB di memoria RAM e 256GB di storage invece costa 4,599 Yuan. Per quanto riguarda la versione Pro, si parte con 8/128GB al prezzo di 5399 Yuan e 5999 Yuan per la versione 12/256GB. Ovviamente, bisogna considerare che i prezzi in Cina sono diversi da quelli a cui sono venduti i device in Italia.

OnePlus 8 e 8 Pro convincono gli utenti, è record di vendite

OnePlus ha deciso di considerare la somma di tutte le vendite effettuate sulle principali piattaforme in Cina. Nel calcolo rientrano sia gli store online che i negozi fisici oltre che il sito ufficiale dell’azienda. In totale si contano oltre 20 mila unità acquistate nel primo minuto dalla messa in vendita.

In successo di OnePlus 8 e 8 Pro quindi è evidente e l’azienda non può che andarne fiera. Nonostante il prezzo più alto rispetto ai predecessori, il pubblico ha apprezzato le novità introdotte. Certamente le finiture premium e le prestazioni da vero top di gamma hanno migliorato la percezione e di conseguenza la volontà di acquistarne uno.