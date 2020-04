Euronics ha in serbo per i consumatori italiani un volantino davvero incantevole, tutti i residenti nelle vicinanze di un punto vendita Tufano si ritrovano ad avere la possibilità di raggiungere l’acquisto di prodotti qualitativamente interessanti a prezzi effettivamente molto ridotti.

La validità della campagna promozionale corrente è fissata al 3 maggio 2020, entro questo periodo il consumatore interessato non potrà recarsi personalmente in negozio, ma dovrà necessariamente affidarsi ad un contatto telefonico o via WhatsApp (se non sul sito del socio). Dopo aver indicato il prodotto che vorrà acquistare, dovrà decidere se pagare in anticipo tramite bonifico bancario, o alla consegna con bancomat/carta di credito/contati, ad opera dell’addetto del negozio stesso.

Volantino Euronics: le occasioni sono davvero tantissime

L’unico smartphone in grado di attirare la nostra attenzione è stato il Galaxy A30S, un buonissimo compromesso per coloro che vogliono spendere poco ed avere tra le mani un Samsung, dato comunque il prezzo finale di soli 189 euro.

Molto più allettanti sono invece le proposte legate al mondo dei wearable, non dimentichiamo infatti la presenza di Huawei Band 3 Pro a 49 euro, passando anche per Huawei Watch GT 2 a 179 euro, senza dimenticare il vecchio Huawei Watch GT o la varie versioni speciali acquistabili esattamente nello stesso periodo.

Il volantino Euronics è davvero ricco di occasioni anche legate ad altre categorie merceologiche, non perdetevi nemmeno un’offerta aprendo le pagine che potete trovare elencate nel dettaglio qui sotto, ma ricordate tutte le limitazioni discusse inizialmente.