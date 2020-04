MediaWorld prova in tutti i modi a rendere felici gli utenti interessati nel periodo all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, fino al 22 aprile ha attivato sul sito ufficiale una campagna promozionale a dir poco ricca di offerte e di occasioni da non perdere mai di vista.

Consapevole di dover dare un forte segnale di ripresa e di vicinanza alla propria community di clienti, MediaWorld ha giustamente pensato di adottare una strategia veramente apprezzata. Tutti coloro che decideranno di effettuare acquisti online, infatti, potranno nello stesso momento approfittare della spedizione gratis presso il domicilio, senza doversi minimamente preoccupare della cifra minima spesa.

Inoltre, sarà possibile approfittare del Tasso Zero su ogni acquisto superiore ai 199 euro, in questo modo il pagamento avverrà direttamente tramite il proprio conto corrente bancario in comode rate mensili.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram, tutti i giorni sono elencate le migliori offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis.

Volantino MediaWorld: queste sono le offerte da non perdere di vista

All’interno della campagna promozionale di MediaWorld l’utente ha la possibilità di scovare tante offerte da non perdere di vista, suddivise in relazione all’utilizzo che effettivamente ne può fare. Data la lontananza prolungata dalle persone a noi più care, l’azienda ha pensato di rifornire il consumatore dei prodotti necessari per sentirsi più vicini, ecco allora arrivare grandi sconti su smartphone, notebook e auricolari vari.

Senza dimenticare ovviamente i prodotti per la casa smart, l’intrattenimento, la salute e la cucina. Il volantino MediaWorld ne ha davvero per tutti i gusti, non potendo riassumere la campagna in un unico articolo, raccomandiamo la visione delle pagine a questo link.