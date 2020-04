Il volantino Unieuro appare essere davvero incantevole, gli utenti possono approfittare di una lunghissima serie di sconti e direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in modo da poter mettere le mani sui migliori dispositivi attualmente in commercio, senza comunque dover spendere cifre particolarmente elevate per il loro acquisto.

I prezzi elencati, data la chiusura effettiva dei punti vendita in Italia, possono essere approfittati sfruttando l’e-commerce ufficiale dell’azienda, tutti i prodotti sono commercializzati in versione no brand con garanzia legale di 24 mesi. La spedizione è gratis su ogni ordine effettuato, l’utente riceverà la merce direttamente presso la propria abitazione.

Le offerte segrete di Amazon e gli incredibili codici sconto sono disponibili sul canale Telegram di TecnoAndroid. ISCRIVETEVI gratis premendo questo link.

Volantino Unieuro: i nuovi prezzi sono tra i migliori

Tantissime sono le occasioni da non lasciarsi sfuggire, sempre nell’ottica comunque di cercare di acquistare top di gamma a prezzi ridotti. Il miglior rapporto lo scoviamo sullo Xiaomi Mi Note 10, un dispositivo acquistabile a 499 euro ed in grado di offrire all’utente prestazioni superiori alle aspettative, se non fosse purtroppo per la presenza del processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 730G.

Naturalmente il volantino Unieuro nasconde al proprio interno anche tante occasioni legate a categorie merceologiche completamente differenti e pienamente soddisfacenti. Sfogliando le offerte potreste scovare il Samsung Galaxy S10+ in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 639 euro; sebbene sia ancora un dispositivo di tutto rispetto, il nostro consiglio è comunque quello di puntare ai nuovi modelli.

Tutte le informazioni del caso, e le nuove offerte, sono raggiungibili premendo qui.