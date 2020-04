L’acquisto di un’auto spesso comporta grandi sacrifici per una persona, la quale ovviamente cerca di acquistare il miglior esemplare anche il rapporto qualità prezzo. Sono tante le case automobilistiche che forniscono un ottimo lavoro proprio sotto questo punto di vista, e possiamo annoverare tra queste ad esempio Renault, Ford, Honda e Toyota.

Questi grandi colossi dell’automobilismo riescono ogni anno a portare i propri risultati a casa senza troppi problemi. Il pubblico è infatti molto attratto da queste autovetture, le quali negli anni sono diventate molto famose. Ovviamente può capitare che qualcosa non vada per il verso giusto, dato che le auto sono assemblate dall’uomo e quindi c’è possibilità di errore anche se minima. In alcuni casi infatti le suddette case come Renault hanno dovuto portare di nuovo alcuni veicoli in concessionaria per via di alcune problematiche.

Renault, Toyota, Ford e Honda: ci sono problemi per alcune autovetture, ecco il richiamo

Ci sono tantissime automobili che potrebbero essere oggetto di un richiamo da parte della propria casa automobilistica. La prima di tutte è Renault, finita nello scandalo con oltre 400.000 veicoli con il motore a rischio rottura. Sembra che a causare questo problema potrebbe essere il consumo eccessivo di olio con conseguente perdita di stabilità nei propulsori. In casa Ford la situazione sembra altrettanto critica, con oltre 300.000 unità soggette ad un problema di perdita di acido dalle batterie.

Toyota e Honda invece “riducono” a pochi esemplari i problemi che sembrano interessare il non corretto utilizzo degli airbag. Ci sarebbe infatti un’interferenza elettronica nel caso della prima e un’eccessiva compressione della sacca nel caso della seconda. Ecco i modelli a rischio:

Toyota

Corolla immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019

immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019 Matrix immatricolate tra il 2011 e il 2013

immatricolate tra il 2011 e il 2013 Avalon, ibride e non, immatricolate tra il 2012 e il 2018

Honda