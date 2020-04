Un po’ di tempo fa, alcune aziende produttrici di automobili, come Reno, Ford, Honda e Toyota, avevano creato scandalo per colpa di un congenito malfunzionamento tecnico delle proprie macchine. Ciascuna di queste quattro aziende ha in un modo o nell’altro messo sul mercato dei veicoli difettosi, per poi essere costretta a ritirarle dal mercato per motivi di sicurezza.

Scandali automobilistici, ecco cosa sappiamo su tutti i loro più recenti aggiornamenti a sistemi di sicurezza

Il problema, è proprio questo: alcuni di questi difetti hanno minato alla sicurezza dei veicoli e pertanto alla sicurezza di coloro che li utilizzavano. In alcuni casi si è trattato di problemi alle batterie, oppure ai motori. in altri però, forse persino più gravi, Il problema è stato riscontrato airbag difettosi, soprattutto sulle Toyota. Vi spieghiamo in quali automobili:

Corolla : vendute dal 2011 al 2019

: vendute dal 2011 al 2019 Matric : vendute invece dal 2011 al 2013

: vendute invece dal 2011 al 2013 Avalon: presenti sul mercato dal 2012 al 2018

l’impossibilità di aprire gli airbag in queste tre auto, dipenderebbe da un interferenza elettrica che però, potrebbe risolversi attraverso installazione di un filtro.

Per quanto riguarda le macchine Honda, invece, Il problema è sui seguenti veicoli: