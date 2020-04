Iliad regala una novità agli utenti e offre due promo sul sito ufficiale

Iliad offre spesso una valida alternativa a tutti coloro che vogliono in qualche modo cambiare gestore. L’obiettivo è ovviamente quello di dominare un giorno il mondo della telefonia mobile, proprio come il gestore sta facendo ora.

Ci sono infatti tantissimi utenti che sono contenti di essere sbarcati in Iliad, soprattutto per via del fatto che le offerte durano per sempre allo stesso prezzo. Queste, appartenenti alla serie Giga, non cambiano mai ed infatti sono ancora disponibili sul sito ufficiale. In molti stanno però valutando le promo di altri provider i quali avrebbero pensato ad una nuova campagna promozionale proprio per recuperare utenti. Per tale motivo Iliad ha pensato ad una novità e soprattutto a tenere vive le sue due promo per eccellenza.

Iliad: accontenta gli utenti e aumenta i giga in roaming, sul sito sono ancora disponibili le 2 offerte migliori

Quando gli utenti valutano un cambio gestore, non possono fare a meno di provare a valutare le promo di Iliad. Questo provider si difende benissimo e lo fa con due promo che tutti ormai conoscono. Queste sono la Giga 40 e la Giga 50.

Entrambe le offerte che fanno parte della stessa famiglia, concedono a tutti minuti ed SMS senza limiti verso ogni numero di telefono di ogni gestore. Queste si differenziano per la connessione internet: la prima concede 40 giga in 4G mentre la seconda 50. I costi mensili consistono rispettivamente in 6,99 e 7,99 € al mese, ma sarebbe stata introdotta anche una novità di primo livello. Ufficialmente il roaming all’estero è stato esteso a ben 4GB.