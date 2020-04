Il trend del mercato telefonico è radicalmente cambiato in questo biennio Iliad. Dopo l’annuncio dello storico record di 5 milioni di utenti molti hanno iniziato a lamentarsi per la mancanza di una app ufficiale che pare sia destinata a non arrivare mai. L’hype iniziale generato da un atto rivoluzionario inizia a perdere colpi di fronte alla prepotenza di operatori come TIM, WindTre e Vodafone che tentano di predominare con offerte strepitose e servizi sempre più all’avanguardia.

Nonostante le tante novità positive spicca una brutta notizia per i clienti dell’ormai arcinoto gestore francese. Con gli straordinari riscontri della “Giga 50” si era pensato ad un cambio di direzione ma le news sono pessime e descrivono la più grande insoddisfazione dei clienti.

Iliad: l’app non arriva ma intanto sono segnalati altri problemi importanti

L’obiettivo Iliad è quello di inserirsi in un contesto di onnipotenza per quanto riguarda numero e quantità di servizi in attivo. Tante persone hanno posto enfasi sul fatto che manca una applicazione companion che consente di gestire il profilo personale da smartphone Android ed iOS.

Con l’arrivo del nuovo anno le speranze si son via via vanificate in merito alla possibilità di ricevere una componente fondamentale. Di fatto tutto è andato in fumo con esito negativo per il rollout tanto atteso. Allo stato attuale si possono gestire le proprie offerte soltanto passando per il sito ufficiale.

Ma questo non è l’unica brutta notizia per coloro che detengono un dispositivo Android. Infatti molti hanno dovuto rinunciare anche ad un altro utile servizio di rete prima disponibile ed ora dissoltosi del tutto nel cimitero digitale.

Sino a qualche settimana fa, infatti, la maggior parte dei clienti Iliad si è potuto affidare alle app alternative ora eliminate dal negozio di Google Play una volta per tutte. Giorno dopo giorno lo sviluppatore rimuove le app più famose costringendo tutti ad affidarsi in via esclusiva alla propria Area Personale.