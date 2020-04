Il prossimo 23 Aprile si terrà l’evento di presentazione dei nuovi smartphone HUAWEI Nova 7, dei quali, però, sono trapelate già alcune informazioni, che – ovviamente – attendono di essere confermate dall’azienda. Stando a quanto emerso in Rete finora, la serie HUAWEI Nova 7 dovrebbe comporsi di ben tre smartphone: il modello base, il modello Pro, ed il modello SE. Quest’ultimo dovrebbe consistere nella variante più economica dell’intera famiglia, e quindi implementare tecnologie meno potenti rispetto a quelle che troveremo sui fratelli maggiori.

HUAWEI Nova 7, tutto quello che sappiamo

HUAWEI Nova 7 SE dovrebbe essere dotato di uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel, e alimentato da un SoC HUAWEI Kirin 820, accompagnato da 8 GB di RAM e fino ad un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione interna. Lo smartphone dovrebbe implementare una quad-camera posteriore con sensore principale da 64 MP ed una sola fotocamera frontale. HUAWEI Nova 7 SE dovrebbe anche essere dotato di batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W e supportare le Reti di quinta generazione.

HUAWEI Nova 7 e HUAWEI Nova 7 Pro, invece, dovrebbero essere alimentati da un SoC Kirin 990 o Kirin 985, aiutato da un massimo di 8 GB di RAM e disporre di una doppia fotocamera frontale per selfie, anche se non è ancora ben chiaro se la dual-selfie camera sarà disponibile per entrambi i modelli o solo per la variante Pro. Di quest’ultimo sappiamo, inoltre che sarà dotato di un sensore fotografico da 50 MP con zoom periscopico. Entrambi sono compatibili con le Reti 5G e dovrebbero supportare la ricarica rapida da 40 W. Insomma, non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli di questi nuovi smartphone di casa Huawei. Intanto, vi lasciamo con un breve teaser!