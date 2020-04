Huawei sta per allungare il suo catalogo di smartphone 5G con il primo dispositivo della serie nova 7. Qualcosa in merito a questi smartphone si sa anche grazie a un recente poster finito online. La prima comparsa di quest’ultimo non mostrava molto, ma il secondo ha rivelato qualcosa di più come il comparto fotografico posteriore.

All’inizio assomigliava molto al comparto del P40 Pro, qualcosa di affascinante, ma deludente allo stesso tempo. Così non sembra. Il sensore principe di tale configurazione non sarà tanto la fotocamera principale, ma piuttosto di un teleobiettivo periscopio con un zoom fino a 50x, il che si può tradurre con un zoom ottico 5x.

Huawei nova 7

Il motore principale di questo smartphone sarà il Kirin 985. Ovviamente non si tratta del chip del P40 Pro, il top di gamma del colosso cinese. Sarà qualcosa di leggermente meno potente, ma solo di poco, e al tempo stesso continua a garantire il supporto alla connettività 5G. In generale sarà un dispositivo di fascia media quindi ci si aspetta un costo nella media. Secondo quanto saputo in precedenza, il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 390 euro al momento della conversione, ma potrebbe cambiare.

Si tratta di una serie di smartphone e secondo quello scoperto in precedenza, l’annuncio avverrà il 23 aprile. I dispositivi saranno il modello base, il nova 7 SE e il nova 7 Pro. Tutti saranno caratterizzati da un comparto fotografico degno di questo nome. Ultimamente Huawei, ma in generale quasi tutti i produttori di smartphone, stanno puntando sempre più forte su tale aspetto.