Tutti gli italiani sono sintonizzati con i propri televisori sui notiziari quotidiani in cui non si fa altro che parlare di Corona Virus e Finanza. L’impatto che il temuto CoVid-19 sa avendo sull’economica mondiale lascia aperta la strada a scenari finanziari disarmanti. In Italia si è iniziato a parlare di Virus Tax in ottemperanza ad una presunta notizia che ha scosso tutta l’opinione pubblica.

Secondo quanto dichiarato in via del tutto indiscreta dal portale QuiFinanza si sarebbe dovuta prevedere una nuova imposta fiscale. Tale misura, con il bene placido delle autorità, avrebbe garantito l’accesso al conto corrente dei clienti con il preciso scopo di filtrare almeno in parte il debito contratto in questo caotico periodo di emergenza sanitaria. Lasso di tempo in cui si stanno richiedendo ingenti capitali comunitari, aiuti umanitari ed interventi speciali per garantire il necessario a strutture ospedalieri e presidi locali.

Tutto questo è stato confermato essere una fake news in piena regola. Una bufala insomma, cui gli italiani hanno risposto tirando un lungo sospiro di sollievo mentre restano in attesa di buoni pasto e misure economiche specifiche per la riscossione dei tributi INPS spettanti ai professionisti ed ai titolari di Partita IVA minati dalla crisi del mercato del lavoro.

Ecco cosa è stato riportato dalla Vice Ministra dell’Economia, Laura Castelli, che ha finalmente tranquillizzato l’opinione pubblica in merito al proporsi di una tale e deleteria evenienza finanziaria:

“Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso della Virus Tax. In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando più che mai per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del Coronavirus. Sia dal punto di vista sanitario, sia da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani”.