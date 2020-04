In queste ore è arrivata la conferma che un amatissimo device arriverà sul mercato entro la fine dell’anno. Si tratta di Mi Band 5, uno dei device best seller di Xiaomi. Il lancio del wearable è stato annunciato più volte nelle scorse settimane ma alla fine senza un nulla di fatto.

Infatti, Xiaomi ha tenuto una conferenza per presentare un nuovo smartband che alla fine era il Redmi Band. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il lancio di Mi Band 5 avverrà comunque ed è solo questione di tempo. A confermare questa notizia ci ha pensato Huami Technology, un partner strategico di Xiaomi specializzata in wearable.

L’azienda infatti ha confermato l’interesse del brand cinese nella realizzazione di dispositivi smart indossabili e device orientati all’IoT. Xiaomi quindi ha intenzione di rimanere nel settore e questa volontà è sottolineata dai continui investimenti effettuati. Huami Technology ha smentito le voci di una riduzione dei finanziamenti, anzi ha confermato il lancio di Mi Band 5.

Il rapporto tra le due società quindi è forte e saldo come non mai. Basti pensare che Xiaomi affida a Huami Technology lo sviluppo e la realizzazione di tutti i wearable. Tra questi ovviamente spicca la seire Mi Band che ha conquistato tutto il mondo per le feature e il prezzo.

Huami inoltre ha confermato che con Xiaomi non esiste un rapporto di esclusività, ma si tratta di una cooperazione tra brand. Questa situazione aveva innescato un giro di indiscrezioni che vedeva l’allontanamento di Xiaomi da Huami. Il colosso tech tuttavia non ha vendendo le proprie partecipazioni azionarie, come ha confermato il Senior Executive di Huami su Weibo.

Basti pensare che Mi Band 4 ha venduto oltre 1 milione di unità in appena 8 giorni e Mi Band 5 potrebbe addirittura infrangere questo record. Con una prospettiva del genere, è difficile pensare che ci sia la volontà di interrompere una collaborazione così remunerativa.