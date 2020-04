WhatsApp: immagine del profilo killer, spariscono i soldi degli utenti

L’unico problema di cui adesso il mondo sembra interessarsi è sicuramente il coronavirus, piaga che sta bloccando il mondo intero. WhatsApp risulta ancora più utile in questo momento, soprattutto perché le persone devono assolutamente restare chiusi in casa. Questo comporta quindi il non vedersi per prolungati periodi di tempo, e proprio per questo la piattaforma colorata di verde interviene a portare le sue funzioni.

Sono tanti gli utenti che stanno intasando i server della nota azienda di messaggistica, la quale però per ora non ha registrato neanche il minimo rallentamento. Infatti tutto è predisposto per oltre 2,5 miliardi di utenti in giro per il mondo, i quali sono dunque liberi di sentirsi più vicini proprio con l’utilizzo di WhatsApp. Qualcuno però avrebbe cominciato a presentare la propria preoccupazione per via di una problematica che a quanto pare non sarebbe stata debellata in passato.

WhatsApp, la nuova truffa utilizzare immagini del profilo rubate per estorcere soldi alle persone inconsapevolmente

Nelle ultime ore a molte segnalazioni sono arrivate in merito ad una nuova truffa. Questa starebbe girando attraverso WhatsApp, mediante messaggi diversi tra loro. Si tratterebbe di un avviso che mette tutti in guardia della truffa dell’immagine del profilo. Questa è reale, dal momento che esistono delle persone che stanno rubando immagini del profilo altrui per creare profili fake.

In qualche modo questi riescono poi a risalire ai contatti nella rubrica della persona derubata, chiedendo loro, e fingendo di essere la persona nell’immagine del profilo, una ricarica Postepay. State e quindi molto attenti e almeno per un po’ cancellata la vostra immagine del profilo.