Le numerose serie TV presenti su Netflix fanno sempre parlare di loro, ma una nuova arrivata sembra aver conquistato il cuore degli utenti in maniera particolare. Solitamente i titoli citati dai fans sono un po’ sempre gli stessi… l’immancabile “La Casa di Carta“, poi, sembra aver capito l’attenzione di tutto il mondo per mesi, oscurando un po’ tutto il resto che l’ha circondata. Ciononostante After Life ha saputo distinguersi in egual modo ed infatti è stata già rinnovata per una nuova stagione; buone notizie per chi, dunque, ha amato questa produzione originale: scopriamo, di conseguenza, le novità.

After Life viene rinnovata: la nuova stagione arriverà presto su Netflix, svelati nuovi dettagli

In arrivo il 24 aprile, la seconda stagione con protagonista Ricky Gervais è pronta a stupire chi ha amato la prima e conquistare i cuori di molti altri fans. Il suo personaggio, Tony, si vede impegnato ad andare avanti dopo la perdita di sua moglie in quella che è una delle dark comedy meglio riuscite di Netfix.

Grazie al traile rilasciato poco tempo fa, oggi è possibile sapere che nel corso della seconda stagione Tony tenterà di diventare amico di chi lo circonda, così da rimediare al dolore che lo attedia per la sua perdita. Lo stesso Gervais si è dimostrato intrepido nei confronti della nuova stagione, affermando inoltre che: “Non ho mai provato nulla di simile! È stato davvero commovente vedere come la serie abbia coinvolto così tanti spettatori a livello emotivo. Non vedo l’ora che tutti vedono la seconda, nella quale la speranza è tutto“.