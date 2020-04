La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha appena rilasciato il primo trailer della quarta stagione della serie TV The Last Kingdom, serie storica co-prodotta con BBC America e successivamente passata sulla piattaforma.

La nuova stagione della serie TV sarà disponibile sul catalogo della piattaforma a partire da domenica 26 aprile 2020. Nel frattempo scopriamo qualche dettaglio in più sul nuovo trailer.

Netflix rilascia il primo trailer di The Last Kingdom 4

La serie TV in questione è tratta dal ciclo di romanzi storici firmati da Bernard Cornwell, che seguono le vicende di un giovane nobile inglese cresciuto dai vichinghi durante il regno del primo Re d’Inghilterra, Alfredo il Grande. Di seguito le sinossi delle prime tre stagioni: “Nella prima stagione, il giovane nobile sassone Uhtred diventa un vero guerriero e cerca di riconquistare le terre annesse dallo scaltro zio“.

La seconda: “Mentre imperversa la sanguinosa lotta tra sassoni e vichinghi, Uhtred decide di vendicare lo sterminio della sua famiglia e riconquistare la terra degli avi“. Ed infine la terza: “Mentre la salute di Alfred e l’idea di un’Inghilterra unita s’indeboliscono, Uhtred affronta alleati divisi e nuovi invasori sulle coste del Wessex“.

Ecco ora una breve sinossi della stagione che arriverà il 26 aprile 2020: “Il dramma storico è ambientato durante il regno di Alfredo il Grande, Re del Wessex. Uhtred, figlio di un nobile sassone, rapito e allevato dai Vichinghi sarà costretto a scegliere tra il suo paese natale e la terra che lo ha accolto e nutrito e la sua lealtà verrà messa a dura prova. Mentre lotta per reclamare i propri diritti, Uhtred dovrà barcamenarsi tra le due fazioni lottando per dar vita a una nuova nazione e per recuperare la propria eredità“. Non ci resta che attendere ancora una decina di giorni per vedere come continuerà la storia, nel frattempo godiamoci i contenuti rilasciati in questi giorni.