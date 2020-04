Alcune fra le produzioni originali Netflix più apprezzate degli ultimi anni stanno per tornare con nuove stagioni. Già da tempo i fan reclamavano a gran voce le nuove puntate di questi sceneggiati, ma solo per alcuni di essi sono arrivate conferme inerenti alla data di uscita.

D’altronde è ben noto che il catalogo Netflix subisca spesso rimaneggiamenti, che possono anche comportare l’eliminazione o la cancellazione di determinate serie tv dai palinsesti della produzione. Per questo motivo i fan sono sempre in allerta, nella speranza che questo destino non tocchi le proprie serie preferite.

Due delle serie più recenti hanno già ricevuto conferma per il momento del ritorno sul piccolo schermo, e corrispondono ad Elite e Suburra, mentre per quanto riguarda Black Mirror non si hanno ancora certezze.

Netflix, nuovi arrivi sulla piattaforma

Partiamo da Elite 3, che ha visto il suo ritorno sul piccolo schermo lo scorso venerdì 13 marzo. Come preannunciato già dal 10 gennaio, la serie TV ambientata nella scuola di Las Encinas si arricchirà di nuovi avvenimenti che lasceranno il pubblico a bocca aperta.

Restando sul filone delle avventure liceali, non possiamo che citare anche Riverdale 4, che è tornato con le nuove puntate lo scorso 9 ottobre, ma di cui non si conosce ancora la data di uscita in Italia. Potrebbe però non mancare molto, stando alle ultime indiscrezioni, benché l’emergenza coronavirus abbia interrotto la produzione e i doppiaggi.

Passando a tutt’altro genere, dobbiamo necessariamente citare Suburra 3 con la sua ultima, grande stagione. Le riprese dovrebbero ormai essere terminate, ma la messa in onda potrebbe non arrivare prima della fine di quest’anno. Ciò costringerà i fan a restare ancora per un po’ con il fiato sospeso prima di ottenere le risposte tanto attese sul destino dei propri beniamini.