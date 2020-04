Il prossimo 14 aprile sarà il giorno dedicato al lancio della famiglia OnePlus 8. Il produttore, come ormai da qualche anno a questa parte, opterà per il lancio di due versioni differenti. In particolare ci sarà il OnePlus 8 a cui si affiancherà il OnePlus 8 Pro.

Grazie ad alcune informazioni ottenute dai ragazzi di Winfuture, possiamo scoprire molti dettagli sulla nuova famiglia di device. La più importante è certamente il design, visibile nell’immagine in apertura. La parte frontale è caratterizzata dai bordi curvi che impreziosiscono la struttura e migliorano l’ergonomia.

La fotocamera anteriore è inserita all’interno di uno notch a goccia posto nella parte superiore sinistra. La fotocamera posteriore invece è quadrupla con tre ottiche allineate in verticale nella parte centrale e un sensore invece spostato sulla sinistra.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, OnePlus 8 Pro sarà caratterizzato da un display Super AMOLED da 6.78 pollici dotato di una risoluzione QHD+. Il pannello potrà vantare anche un refresh rate a 120Hz e una luminosità a 1400 nits.

Il SoC sarà il potentissimo Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da 8/128GB o 12/256GB di memoria RAM e interna. Le fotocamere saranno quadruple con la principale Sony IMX689 da 48MP ed una grandangolare sempre Sony da 48MP. Saranno presenti anche un teleobiettivo da 8MP e infine una ulteriore sensore da 5MP per raccogliere le informazioni. La batteria sarà da 4.510 mAh con supporto alla Warp Charge 30T a 30W e con ricarica wireless a 30W.