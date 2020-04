Il volantino Comet rappresenta una delle migliori campagne promozionali del nostro periodo, a partire proprio dagli ottimi prezzi applicati sui prodotti mobile, come smartphone, tablet e notebook, sino ad arrivare alle splendide occasioni relative agli elettrodomestici o prodotti di consumo.

Comet riserva grandi sconti per tutti, la soluzione corrente risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza o dalla dislocazione sul territorio, in quanto comunque attiva sul sito ufficiale del rivenditore stesso, in esclusiva, con spedizione gratuita presso il domicilio del consumatore (questo indipendentemente dalla cifra spesa o dalla tipologia di merce).

Volantino Comet: tanti prezzi bassi tra cui scegliere

Lo smartphone maggiormente consigliato tra i tantissimi in promozione è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un terminale dal giusto prezzo finale di vendita, corrispondente a soli 269 euro, ma in grado di garantire prestazioni da vero top di gamma (anche fotografiche). Restando entro lo stesso identico brand, l’attenzione viene catturata dallo Xiaomi Mi Note 10, attualmente acquistabile alla cifra finale di 499 euro, ottimo terminale dalle prestazioni di fascia alta, e caratterizzato dalla presenza della pentacamera da 108 megapixel.

L’ultimo terminale che ci sentiamo di consigliarvi è sicuramente l’Oppo Reno 2, occasione speciale per mettere le mani su un modello quasi senza rivali in Italia, spendendo soli 449 euro per la versione no brand. Tutti i dettagli in merito alla campagna promozionale del nostro articolo, nonché per scoprire anche i prezzi più bassi attivati sulle altre categorie merceologiche, sono reperibili qui sotto.