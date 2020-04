Dyson ha lanciato un nuovo dispositivo che pulisce e umidifica l’aria. L’intento è migliorare le condizioni all’interno delle case delle persone, ad un costo probabilmente non molto contenuto ma con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Prende il nome di Dyson Pure Humidify + Cool e costa circa 680 euro. È costituito da una grande unità con un serbatoio nella parte inferiore per l’acqua, che viene espulso utilizzando il ventilatore senza lama nella parte superiore. La compagnia aveva già realizzato un umidificatore, sotto il nome di AM10, ma non aveva la capacità di purificare efficientemente l’aria. Questa variante più vecchia, infatti, è stata rimossa dal mercato.

L’azienda ha quindi deciso di migliorare la tecnologia di umidificazione e l’ha aggiunta al purificatore d’aria, combinando le diverse caratteristiche in un’unità più grande.

Ci sono anche altri dispositivi simili di Dyson, che non hanno la capacità di riscaldare l’aria che emettono. Inoltre non deumidificano l’aria in maniera ottimale.

Nuovo dispositivo Dyson Pure Humidify + Cool, completamente rivisitato, per umidificare e purificare l’aria

Dyson afferma che le persone che in casa hanno aria troppo secca possono sperimentare una serie di problemi diversi, tra cui le labbra screpolate e la pelle molto secca. La società afferma inoltre che le persone che vivono in case più moderne sono colpite dall’inquinamento da una serie di fattori diversi, che portano all’aria sporca sia all’interno che all’esterno della casa. Quindi il ventilatore utilizza anche un sistema di filtro per pulire l’aria che lo attraversa, eliminando sostanze inquinanti e irritanti come sostanze chimiche dannose e peli di animali.

La macchina è anche in grado di pulirsi da sola per garantire che l’acqua emessa non aggiunga batteri inutili all’aria. Oltre alle funzioni di pulizia, Dyson ha anche aggiunto una nuova “modalità brezza” che consente al vento di oscillare in modo rinfrescante e imprevedibile, imitando un vento leggero. Al momento i negozi sono chiusi ma presto il dispositivo sarà ufficializzato sul sito online.