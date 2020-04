Alcune persone sanno come truccare i contatori della luce facendo risultare bollette molti meno dispendiose del normale. A conoscenza del fatto anche ENEL che dietro la segnalazione dei vicini di casa ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato nelle abitazioni degli italiani.

Dopo i sopralluoghi si è scoperta la presenza di dispositivi professionali forniti da alcuni tecnici della compagnia. Ma in altri casi pare sia bastato un dispositivo economico posto vicino al sistema di conteggio ENEL per falsare tutti i dati di lettura. Stando alle dichiarazioni pare sia in corso una truffa cui tutti potrebbero partecipare vista la facilità con cui si risolve il tutto.

Nella capitale italiana sono state decine gli utenti tratti in arresto. La società elettrica si affida alle chiamate anonime dei concittadini per sgominare un fenomeno che sta dilagando in tutta la nazione. Ecco come molti riescono ad azzerare le bollette con grande facilità.

Contatori ENEL modificati: un dispositivo concede bollette a meno di 10 euro con consumi ad oltranza

Tutti vorremmo pagare meno le bollette (o non pagarle affatto). Ad ogni modo tutto ciò non è possibile. Ultimamente il costo della fattura è andato addirittura ad aumentare con l’inclusione delle rate per il canone RAI. C’è da dire che molti si riducono a pagare soltanto per la TV dopo aver scoperto il trucco che nasconde i KWh erogati dalla rete centrale.

Con un semplicissimo magnete (meglio conosciuta come calamita) posto in testa al contenitore plastico del sistema elettronico si cambia il flusso elettromagnetico. La luce continua a funzionare ma senza conteggiare i consumi.

Dopo gli evidenti fatti molti hanno sporto denuncia con le autorità giunte alle abitazioni segnalate dai vicini di casa. Oltre 10 persone sono state portate in carcere con l’accusa di truffa aggravata. Non perpetrate simili reati e, ove possibile, fornite notifica per situazioni limite che violano la legge.