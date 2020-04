Hai mai desiderato di poter creare e personalizzare gli abitanti del tuo villaggio in Animal Crossing? Il titolo, infatti, offre la possibilità di creare il proprio personaggio, mettendo a disposizione centinaia di oggetti per personalizzarne il look, ma non ammette la possibilità di creazione o personalizzazione dei teneri animaletti che, nel corso della nostra avventura, si trasferiranno nel nostro villaggio.

Grazie alla fantastica idea di un appassionato del titolo, però, possiamo finalmente sperimentare il processo di creazione di un abitante del villaggio ed eventualmente salvare il risultato sul nostro PC o smartphone. L’utente, infatti, ha realizzato un simpatico tool Online che ci permetterà di creare e personalizzare il nostro animaletto. Questo strumento offre diverse opzioni di forma del viso, delle orecchie, del naso, degli occhi, di elementi caratterizzanti del volto, degli arti ed alcune opzioni per modificare il suo look, con magliette e camicette di diverso tipo. E’ poi possibile scegliere il colore delle diverse parti che compongono il suo corpo, il tutto attraverso un’interfaccia utente semplice e intuitiva, a portata di clic, si potrebbe dire, e accompagnato dalla melodia di Animal Crossing. Questo che vi mostreremo a breve, è stato il nostro primo esperimento.

Animal Crossing: New Horizons, qualche parola sull’ultimo capitolo del celebre simulatore di vita

Animal Crossing: New Horizons è l’ultimo capitolo della serie Animal Crossing, il simulatore di vita con struttura non lineare, in cui ci si ritroverà ad esplorare e a far evolvere un’isola deserta, dove si trasferirà, nel corso del tempo, una comunità di animali antropomorfi.

Oltre a personalizzare l’aspetto del proprio personaggio con diverse pettinature e caratteristiche facciali, nonché scegliendone il colore della pelle ed il look, sarà possibile convertire i materiali trovati in strumenti e oggetti d’arredo, così da decorare la propria abitazione e gli spazi esterni del villaggio. Il tutto, in compagnia degli amici. Animal Crossing: New Horizons, infatti, può essere giocato in modalità multi-giocatore locale (massimo 4 giocatori) e online (massimo otto giocatori).