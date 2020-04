Il diesel è migliore dell’elettrico, la notizia può sicuramente apparire come pura utopia, ma secondo alcuni utenti nel mondo il futuro, almeno per il momento, non appartiene al motore che prevede zero emissioni.

Siamo perfettamente consapevoli di trattare argomenti veramente delicati ed in grado di creare un grande dibattito tra la popolazione, la credenza è che il mondo dell’automobile virerà indiscutibilmente verso un futuro eco-friendly a zero impatto ambientale, proprio perché il livello dell’inquinamento ha raggiunto livelli ormai inaccettabili ed improponibili (sebbene comunque, nonostante le odierne limitazioni alle auto, i livelli di PM10 e PM2.5 non siano calati).

Nei nostri articoli vogliamo raccogliere le motivazioni delle due fazioni, proprio per cercare di raccontarvi le idee di chi si trova ai lati delle barricate, da un lato gli amanti del diesel, dall’altro gli innovatori dell’elettrico. Di seguito trovate i motivi per cui il motore termico viene ancora preferito.

Diesel vs elettrico: ecco perché viene ancora preferito