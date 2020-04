Android Auto si sta aggiornando in Italia. La novità lancia tutti gli utenti al settimo cielo per una funzione richiesta da diverso tempo. Attesa finita (finalmente). Le prime segnalazioni hanno causato una marea di feedback positivi da parte di chi ha deciso di regalarsi una buona dose di tecnologia in auto.

Google amplia la sfera delle possibilità offrendo a tutti l’opportunità di sfruttare la modalità di connessione wireless per smartphone Android. Basta cavi e basta problemi. Ecco come funziona.

Android Auto Wireless: adesso è arrivo davvero anche da noi

A comunicare la notizia è direttamente il prodigo team di sviluppatori dell’autorevole community di XDA Developer. Nel corso delle ultime analisi hanno intravisto righe di codice con chiaro riferimento alla nuova mod Android Auto Wireless. Questo significa che alcuni smartphone potranno ottenere il linking all’infotainment del veicolo senza uso di cavi USB.

Si va a stravolgere il sistema di interfacciamento tra smartphone e vettura che arriva in Italia come in molti altri Paesi, ora indicati nella seguente lista:

Australia

Austria

Germania

Francia

India

Irlanda

Italia

Nuova Zelanda

Filippine

Singapore

Sud Africa

Sud Corea

Spagna

Svizzera

Taiwan

Inghilterra

Si può scoprire la compatibilità del telefono alla nuova funzionalità senza fili consultando l’apposita sezione di riferimento alla apposita pagina disponibile sul sito di supporto Google. Se non si è certi che il proprio infotainment sia in grado di offrire il collegamento wireless è consigliato usare la nuova utility che fornisce informazioni aggiornate sulle potenzialità degli ecosistemi verso questa novità incredibile. Il rollout è partito con gli utenti pronti a godersi la comodità di un sistema completo e poco ingombrante per gestire le proprie app.