Esistono SIM telefoniche che possono valere un bel gruzzoletto. Sono le cosiddette “Top Number”, delle schede telefoniche caratterizzate dalla presenza di sequenze particolari, come numeri in scala, coppie di cifre uguali o una sola cifra ripetuta, che rendono questi numeri facili da ricordare e molto ambiti dai collezioni, disposti a pagare anche migliaia di euro per avere una SIM Top Number nella propria collezione.

SIM Top Number, numeri telefonici che possono valere migliaia di euro

A fare luce su questa mania è stato Matteo Viviani de Le Iene, dopo aver scoperto che a Dubai un numero composto da una sola unica cifra, è stato venduto ad oltre due milioni di euro. Nel corso del servizio, poi, è stata anche annunciata un’asta per una serie di SIM Top Number che sono state donate da alcuni dei principali operatori telefonici, e il cui ricavo è stato poi donato in beneficenza all’Istituto Nazionale Tumori. Alcune SIM hanno superato i mille euro, ed una, in particolare, è stata acquistata al prezzo di 8.600 euro.

Nello specifico, all’asta hanno partecipato seicento utenti e si è così conclusa:

• 2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM.

• 8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX.

• 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY.

• 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ.

• 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

Insomma, quello delle Top Number è un fenomeno piuttosto diffuso, e ci sono collezionisti disposti a pagare anche cifre piuttosto abbondanti per portarsi a casa una SIM del genere. Rispolvera il tuo cassetto, chissà se non si nasconde un piccolo tesoretto.