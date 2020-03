L’operatore Tim Italia ha deciso di cambiare, da ieri 29 marzo 2020 la propria offerta per la connettività wireless da casa, denominata Super FWA. Quest’ultima non includerà più le chiamate illimitate incluse nel prezzo, ma usufruisce della promo Mondo Disney+.

L’offerta è stata quindi modificata e, a differenza della Internet FWA consente di utilizzare anche la telefonia fissa oltre alla connessione internet. Fino ad ora l’offerta era proposta a 24.90 euro al mese, ora invece è proposta a 19.90 euro al mese.

Tim Super FWA a soli 19.90 euro al mese senza chiamate illimitate

La nuova versione dell’offerta ha mantenuto il costo promozionale di 24.90 euro al mese ma le chiamate sono attualmente tariffate a consumo, al prezzo di 19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro. In questo modo, si potranno aggiungere le chiamate illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali richiedendo l’opzione Voce al costo di 5 euro in più al mese.

Gli utenti che però attivano l’offerta con domiciliazione bancaria otterranno uno sconto, grazie al quale l’offerta avrà poi un costo promozionale di 19.90 euro al mese invece che 24.90. Lo sconto in questione è quello che viene pubblicizzato sul sito ufficiale dell’operatore. Da ieri 29 marzo 2020 è anche cambiato il costo di attivazione, che fino ad ora era stato in promozione a 0 euro. Per le attivazioni a partire dal 29 marzo 2020 è previsto un contributo di 10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti, mentre i 8 euro al mese sempre per 24 mesi per i già clienti.

In entrambi i casi il costo è rateizzato e già incluso nel canone mensile specificato precedentemente. In questo modo però l’operatore ha introdotto un vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato infatti, dovranno essere corrisposte le rate restanti del contributo di attivazione. Queste novità sull’offerta appena menzionata, saranno valide fino al prossimo 24 maggio 2020.