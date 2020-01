L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di prorogare anche alcune proprie offerte che riguardano la Rete Fissa, fino alla fine del mese in corso. Tra le offerte prorogate troviamo anche quelle della gamma Super.

Solamente qualche giorno fa ha deciso di prorogare anche alcune delle offerte dedicate al Mobile, come la Steel S 50 GB e tantissime altre. Scopriamo ora quelle di Rete Fissa disponibili fino alla fine di gennaio 2020.

Tim proroga anche alcune offerte di Rete Fissa

Prima della proroga in questione, tutte le offerte di Rete Fissa avevano una scadenza fissata per lo scorso 25 gennaio 2020, ora l’operatore ha deciso di spostare la data fino alla fine del mese in corso. Le principali offerte che rientrano nella proroga sono quelle della gamma Super, come anticipato precedentemente, ossia Super Fibra, Super Mega e Super ADSL, rispettando alcune condizioni.

Le offerte appena nominate comprendono di base internet illimitato alla massima velocità disponibile, che cambia in base all’offerta, chiamate a consumo al prezzo di 19 centesimi di euro al minuto con uno scatto di 19 centesimi, modem incluso a 5 euro al mese per 48 mesi e TIMVISION versione base incluso. Il prezzo parte da 29.90 euro al mese. Gli utenti possono decidere di non acquistare il modem e scegliere al suo posto una delle opzioni aggiuntive in maniera gratuita, per sempre. Tra le opzioni troviamo Safe Web Plus, Smart Home, opzione Voce (chiamate illimitate) o TIM Flexy (90 centesimi di euro in più).

Vi ricordo che l’operatore offre uno sconto di 5 euro al mese a tutti i nuovi clienti Super che scelgono come metodo di pagamento la domiciliazione bancaria. Fino al 1° febbraio 2020 sarà inoltre attivabile anche l’offerta Internet FWA, TIM Flexy, le offerte ADSL Internet Senza Limiti, Internet Play e Superinternet e l’offerta solo telefono fisso Tutto Voce Superspecial in promozione a 18,50 euro al mese in caso di passaggio da altro operatore. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.