Blackview, azienda specializzata nella produzione di smartphone Rogged, dà il via a una grande promozione commerciale in occasione dell’anniversario di AliExpress, con offerte clamorose fino al prossimo 31 Marzo. Con questa iniziativa, Blackview sta offrendo alcuni dei suoi smartphone di maggior successo ad un prezzo scontato fino 60%. A seguire, gli smartphone in offerta con il relativo link per l’acquisto.

$417.99, 24% off (circa 400 euro)

Disponibile a livello globale su AliExpress e sul sito Web ufficiale di Blackview, BV9900 Pro è il prodotto di spicco della promozione. Sfruttando il successo del BV9800 Pro lanciato lo scorso anno, questo smartphone presenta un processore più potente, un design più sottile, nonché prestazioni e funzionalità migliorati. Le caratteristiche principali della nuova ammiraglia BV9900 Pro includono:

processore MediaTek Helio P90, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna;

fotocamera Sony® da 48MP

termocamera

grado di protezione IP68, IP69K e MIL-STD-810G

IceMode, per utilizzare le funzionalità di base anche con temperature pari a -30° C

$379.99, 24% off (circa 365 euro)

BV9800 Pro è stato il primo rugged Phone termico di Blackview. Il suo prezzo è più accessibile e la batteria è più grande rispetto a quella di BV9900 Pro. Le caratteristiche principali di BV9800 Pro includono;

termocamera

grado di protezione IP68, IP69K e MIL-STD-810G

batteria 6580 mAh

fotocamera Sony® 48MP

processore MediaTek Helio P70, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna

$89.59, 44% off (circa 86 euro)

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico, Blackview A80 Pro può sicuramente fare al caso tuo. Ciò non significa necessariamente acquistare un dispositivo scadente, in quanto A80 Pro ha una buona qualità costruttiva, assicura delle prestazioni decenti e presenta un bell’aspetto. Le caratteristiche principali di A80 Pro includono:

quad camera Sony da 13 MP

batteria 4680 mAh

processore MediaTek Helio P25, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna

Schermo HD+ da 6,49 pollici con notch a goccia

Sblocco viso e impronte digitali

design sottile

Queste sono solo alcune delle principali offerte Blackview in occasione dell’anniversario di AliExpress. Per conoscerle tutte, consigliamo di dare un’occhiata all’apposita in occasione dell’anniversario di AliExpress. Per, consigliamo di dare un’occhiata all’apposita pagina Web , in cui vengono mostrate tutti gli smartphone in sconto.

Blackview dona 50.000 mascherine all’Italia

Oltre ciò, cogliamo l’occasione per ringraziare l’azienda, che ha deciso di donare all’Italia ben cinquantamila mascherine, per aiutare il nostro Paese a superare le numerose difficoltà procurate dal diffondersi del COVID-19 e alleviare la pressione della carenza di risorse mediche.

“Cinquantamila maschere non sono di gran lunga sufficienti a colmare la carenza di risorse mediche, ma vogliamo fare quanto ci è più possibile per aiutare l’Italia”, ha affermato Blackview. L’azienda ha anche donato mascherine alla Francia, alla Repubblica Ceca e al Portogallo.