Mentre ci si concentra sempre di più sulla pulizia e sul come disinfettare le mani al meglio, abbiamo quasi dimenticato che lo smartphone può per molti versi essere considerato una vera piastra di Petri in grado di attirare centinaia di batteri.

Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che la superficie di uno smartphone è un vero e proprio terreno fertile per i batteri, ospitando, in media, una quantità di batteri diciotto volte maggiore rispetto a quella che è possibile trovare su di una maniglia per WC. Senza poi considerare che lo smartphone può trasportare germi per un massimo di 9 giorni. Tra questi, secondo gli scienziati, anche il pericoloso Coronavirus. Ne consegue l’importanza di mantenere puliti i nostri smartphone.

Gli smartphone Blackview sopravvivono ai test di disinfezione

La buona notizia è che disinfettare lo smartphone è abbastanza semplice. Secondo il Journal of Hospital Infection, il nuovo Coronavirus può essere efficacemente sconfitto con una soluzione di disinfezione delle superfici fatta con il 6271% di etanolo, 0,5% di perossido di idrogeno o 0,1% di ipoclorito di sodio entro 1 minuto. In parole più semplici, il telefono può essere disinfettato utilizzando una soluzione a base di alcol.

Purtroppo, però, l’alcool non è la soluzione ideale per pulire un qualsiasi tipo di smartphone. Questo perché pulire il telefono con alcool o altri prodotti chimici aggressivi può facilmente danneggiare il rivestimento esterno dello smartphone, che è in realtà pensato per per proteggerlo da impronte e macchie. Blackview, comunque, ha pubblicato un video in cui viene spiegato e dimostrato come disinfettare e pulire efficacemente uno smartphone.

Come puoi vedere, gli smartphone Blackview sopravvivono ai test di disinfezione senza uscire danneggiati in alcun modo: è infatti ancora possibile effettuare chiamate telefoniche, inviare messaggi, accedere ai contatti, utilizzare la fotocamera ed altro ancora alla fine del processo di pulizia.

