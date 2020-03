Il futuro degli spostamenti su ruota è racchiuso nel settore delle auto elettriche sebbene ancora oggi questo abbia qualche problema a conquistate la fiducia dei consumatori. Risultante ancora troppo caro per le famiglie medie italiane e macchinoso in alcune città per via dell’assenza di colonnine dedicate alla ricarica, tale settore è inficiato anche da un terzo problema che si riferisce alla sostituzione delle batterie. Tutto ciò non implica che non vi sarà un cambiamento: sono già diverse le imprese al lavoro per trovare delle soluzioni più ottimali e, come sempre, l’avanzamento tecnologico non tarderà ad arrivare.

Auto elettriche: al via i finanziamenti per poter migliorare le batterie e la loro sostituzione

Attraverso la diffusione di più notizie, oggi possiamo affermare che a portare avanti un nuovo progetto per le auto elettriche è proprio la Cina. Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, il Governo cinese avrebbe dato al via a numerosi ed ingenti finanziamenti a favore di questo settore con uno scopo ben preciso: mettere fine alla problema delle batterie e semplificare la loro sostituzione. Le linee per questa missione sono strettamente connesse all’esperienza finale del consumatore, il quale dovrà uscirne con una maggiore autonomia dell’auto e una facilità amplificata del cambio batteria;

Il lavoro da svolgere in tale direzione è ancora molto, ma come già detto non è un qualcosa di negativo o impossibile. In fin dei conti, presto, le classiche auto a carburatore diventeranno ancora più obsolete fino ad essere totalmente dismesse a favore di quelle elettriche. Le batterie!? Verranno migliore senza dubbio.